Генпрокурор Швед: «Ущерб Беларуси от действий Германии в годы ВОВ составляет не менее 500 млрд долларов»

Генпрокурор Беларуси заявил, что ущерб Беларуси от действий Германии в годы ВОВ составляет не менее 500 миллиардов долларов. Фото: БЕЛТА

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что ущерб Беларуси от действий Германии в годы Великой Отечественной войны составляет не менее 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает БЕЛТА.

На данный момент Генеральная прокуратура изучает возможный материальный ущерб, который был причинен Беларуси действиями немцев и их пособников в годы ВОВ. Как отметил генеральный прокурор, после изучения всех архивных материалов, в том числе и Нюрнберга, можно сказать, что сумма составит не менее 500 миллиардов долларов.

- Безусловно, это для нас, может быть, не совсем естественная оценка определять ту боль, те страдания людей в каких-либо эквивалентах, но это нужно делать для того, чтобы в целом обозначить масштаб трагедии, - подчеркнул Швед.

По его словам, уже в ближайшее время будет подготовлен большой пакет документов для должностных лиц иностранных государств, в которых будет рассказано о зверствах фашистов и их пособников в Беларуси, а также о деятельности современных неонацистов, их формах и методах по уничтожению белорусского государства.

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