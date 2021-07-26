На полигоне под Лепелем сгорела БМП – солдат получил ожоги. Фото носит иллюстративный характер.

- Во время занятий по вождению боевых машин военнослужащий срочной службы доложил руководителю занятий о возгорании. Следуя команде, старший механик-водитель мотострелкового взвода заглушил двигатель и самостоятельно покинул БМП, - сообщает Миобороны. - Для осмотра и оказания первой медицинской помощи получивший ожоги военнослужащий доставлен в медицинское подразделение механизированной бригады. Ефрейтор находится в сознании.

Планируется, что военнослужащий будет госпитализирован в Главный военный клинический медицинский центр в Минске. Возгорание ликвидировано. Его причина устанавливается.

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