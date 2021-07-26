Подорожали и доллар, и евро: курсы валют в Беларуси на 26 июля

Курсы валют в Беларуси на 26 июля Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 26 июля, состоялись торги. Доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подорожал на 0,006 и теперь стоит 2,5196 белорусского рубля.

Евро подрос на 0,0106 и теперь стоит 2,9703 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0086 и теперь стоит 3,401 белорусского рубля.

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