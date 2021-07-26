За поджог танка минчанину дали 10 лет тюрьмы

По версии Минобороны танк не пострадал. Фото: Минобороны РБ.

В Минске был осужден 26-летний Егор Михайлов, который поджог танк. В начале февраля Михайлов бросил в стоящий на грузовой платформе танк «коктейль Молотова», сняв это на видео. Сама техника не пострадала, а нарушителя нашли через 2 недели. Сейчас он получил 10 лет колонии усиленного режима.

В начале февраля в интернете появился видеоролик, на котором видно, как в темноте горит борт танка, который стоит на железнодорожной платформе. В подписи было сказано, что это "акт гражданского неповиновения... за молчание армии". В государственных СМИ тогда эту информацию назвали фейком, в Миобороны показали фотографии целого и невредимого танка и прокомментировали ситуацию:

- Всем, кто волнуется за «горящий танк», невредимый 111-й передает привет с полигона! Завтра - в учебный бой, - так прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Однако позже поджигателя нашли – им, по версии следствия, оказался 26-летний минчанин Егор Михайлов. Его обвинили в терроризме по 1 части статьи 290 УК РБ.

8 июля начался суд. Сторона обвинения сообщила, что ночью 31 января Михайлов подготовил "коктейль Молотова" в лесу возле улицы Михася Чарота в Минске. Потом он перелил жидкость в бутылку с надписью "ОГСБ", пешком дошел до места стоянки эшелона с военной техникой и поджег танк Т-72.

Михайлов признает вину частично: признает поджог танка, но говорит, что не согласен с квалификацией и тем, что это было сделано по политическим мотивам.

26 июля был вынесен приговор: 10 лет колонии строго режима, сообщает «СБ. Беларусь сегодня»

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