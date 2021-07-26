Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Владимиром Макеем. Вот что они обсудили

Лукашенко 26 июля провел рабочую встречу с Макеем. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 26 июля, провел рабочую встречу с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает БЕЛТА.

Глава белорусского МИД доложил главе государства об итогах семинара руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси, который состоялся в Минске на прошлой неделе.

Лукшенко и Макей также обсудили взаимодействие с основными торгово-экономическими партнерами, график предстоящих международных мероприятий и его изменения в условиях пандемии коронавируса.

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