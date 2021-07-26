Инфекционист рассказал, стоит ли делать прививку против коронавируса людям с хроническим гепатитом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Светлана Лукашик рассказала на пресс-конференции, которая была посвящена Всемирному дню борьбы с гепатитом (он отмечается 28 июля), стоит ли людям с хроническим гепатитом делать прививку против коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

- Вирусные гепатиты не являются противопоказанием для вакцинации против коронавирусной инфекции. Вакцинация может проводиться по общим правилам. Никаких нюансов нет. И абсолютных противопоказаний, когда вирусный процесс находится в состоянии ремиссии, тоже нет, - пояснила Лукашик.

По ее словам, пациентам с вирусным гепатитом – хроническим или на стадии цирроза печени – стоит поставить в известность об этом своего лечащего врача.

- При коронавируса может обостряться процесс, вызванный парентеральными вирусами. Это бывает не всегда, но такие случаи встречаются. Врачи об этом знают и принимают все те меры, которые в этой ситуации регламентированы, - сказала Лукашик.

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