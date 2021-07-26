«Быстрого скачка быть не может, но она идет на улучшение»: представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель певицы МакSим рассказала, что она идет на улучшение. Фото: Инстаграм МакSим

Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что ее состояние постепенно улучшается. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

- Быстрого скачка быть не может, но она идет на улучшение. Состояние артистки не стоит называть сейчас крайне тяжелым. Оно сейчас с улучшениями. А если есть улучшения, то это уже не «крайне», - прокомментировала Соколова.

Она также добавила, что врачи периодически выводят исполнительницу из медикаментозного сна.

- Если врачи видят, что на данный момент нужен отдых организму, то они погружают в сон. Когда отмечают, что стало легче, то приводят в сознание. Процесс постоянно регулируется. Пока МакSим полностью еще не вывели. Есть моменты, когда она спит, и бывает также, когда она в сознании. Это наблюдается в последние дни, - рассказала Соколова.

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