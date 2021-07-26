В Бресте начали судить фигурантов седьмого уголовного «дела о хороводе».

26 июля в суде Московского района Бреста начали судить фигурантов седьмого «дела о хороводе», сообщает БелаПАН. По делу проходят 12 человек: Артем Андросюк, Алексей Бирюков, Татьяна Бирюкова, Сергей Дегтярик, Дарья Демянко, Андрей Костюк, Игорь Лаптанович, Юлия Лаптанович, Владимир Макаревич, Андрей Парфеевец, Константин Пятинкин, Наталья Шило. Всех их обвиняют по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Сообщается, что один подсудимый признал вину полностью, семь — не признали, остальные — частично.

БУДЬ В КУРСЕ

«Дел о хороводе» несколько. Приговор фигурантам первого из них вынес суд Ленинского района Бреста 25 февраля, второго — этот же суд 15 марта. Суд Московского района 7 мая вынес приговор фигурантам третьего дела, 3 июня — пятого дела. 8 июня суд Брестского района вынес приговор фигурантам четвертого «дела о хороводе».

Осуждено в общей сложности 57 человек, в том числе четыре приговорены к лишению свободы на разные сроки (от года до года и восьми месяцев). К ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа приговорены 25 человек (13 — на два года, 12 — на полтора). К ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа приговорены 28 человек (6 — на два года, 21 — на полтора года, 1 — на год).

Фигуранты первых трех дел обжаловали приговоры в Брестском областном суде. Их жалобы облсуд оставил без удовлетворения, приговоры — без изменения.

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