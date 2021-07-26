Рыбак в Столинском районе решил искупаться и утонул. Фото: pixabay

Мужчина утонул Столинском районе, решив искупаться после рыбалки. Об этом сообщили в Следственном комитете, пишет БЕЛТА.

По информации следствия, сообщение об утонувшем 57-летнем жителе Лельчицкого района поступило в правоохранительные 25 июля примерно в 20.30. По предварительным данным, накануне мужчина вместе с родственниками рыбачил в Столинском районе. По пути домой они решили поплавать в искусственном водоеме. В какой-то момент сын заметил, что отец исчез, чуть позже она нашел его под водой.

Мужчину вытащили из воды, начали оказывать первую помощь, но спасти его не смогли.

Следователи и специалисты УГКСЭ по Гомельской области осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев и родственников погибшего. Проводится проверка, обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Читайте также:

В Малоритском районе 14-летний подросток решил искупаться и утонул

Мальчик гостил у своей 27-летней сестры (подробности).

Нигерийский нападающий «Витебска» Оденигбо утонул в озере

20-летний футболист перешел в команду в этом году на правах аренды из NAF Rockets (подробности).

Парень гулял по берегу озера в Барановичах и утонул

Перед этим он выпивал в баре со случайным знакомым (подробности).