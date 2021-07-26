В Петриковском районе горят торфяники. Площадь пожара – 85 га

Пожар в Петриковском районе Гомельской области. Фото: МЧС

Недалеко от населенного пункта Бобрик в Петриковском районе на территории спасатели ликвидируют торфяной пожар на площади 85 гектар. Об этом сообщили в МЧС.

В МЧС отметили, что жаркая погода и сильные порывы ветра, из-за которых огонь распространяется очень быстро, затрудняют борьбу со стихией на такой большой площади. Также сложности возникают из-за недостаточного объема воды и частично неубранного урожая на полях. В таких условиях МЧС приходится часто менять личный состав, принимающий участие в тушении.

– Направление распространения огня может поменяться в любую минуту, так как ветер тоже меняет свое направление. Среди наших главных и первостепенных задач - это не допустить распространения горения на близлежащий населенный пункт Бобрик и на остальные части сельскохозяйственного поля. Защитить населенный пункты и не допустить угрозы распространения - это самое главное! - отметил заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Владимир Клабук.

В настоящее время в районе начали интенсивную уборку урожая. Вертолетом контролируется место возгорания с воздуха, эвакуации жителей ближайших населенных пунктов пока не требуется.

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