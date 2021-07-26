Медик назвал самое безопасное обезболивающее

Врач Мясников назвал парацетамол самым безопасным обезболивающим. Фото: pixabay

Парацетамол – самое безопасное обезболивающее средство. Об этом заявил доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист отметил, что люди чаще всего используют для снятия боли нестероидные противовоспалительные средства, например, аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Однако большинству они противопоказаны.

– Все препараты, которые мы принимаем как обезболивающие – от головной боли, от артритов, артрозов, боли в спине, боли в плече, – <…> они вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний, – уточнил медик.

Врач добавил, что особенно опасны они могут быть для пациентов в возрасте старше 60 лет, поскольку способствуют кровотечению.

В связи с этим, если возникла боль, Мясников посоветовал принимать парацетамол, который, хоть и относится к нестероидным препаратам, но при этом он не вызывает побочной реакции со стороны сердца и ЖКТ.

– Если уж что-то болит, если вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол, – сказал медик.

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