Цены на топливо в Беларуси вырастут с 27 июля – это уже 23-е изменение стоимости за год

Цены на топливо в Беларуси вырастут с 27 июля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стоимость автомобильного топлива увеличится в Беларуси с 27 июля. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

«С 1 по 23 июля 2021 года среднее значение котировок нефти составило 75 долларов США за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 г. увеличилось на 37 процентов», – поясняется в сообщении концерна.

Так, со вторника, 27 июля, АИ-92-К5-Евро будет стоить на заправках 1,93 руб. за литр, АИ-95-К5-Евро – 2,03 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,25 руб., дизельное топливо – 2,03 руб. Таким образом, они поднимутся на одну копейку. Это будет уже 23- изменение стоимости топлива за год.

В «Белнефтехиме» добавили, что с начала 2021-го года цены на АЗС выросли на 12,5%.

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