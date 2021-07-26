Популярные кофейные напитки запретили продавать в Беларуси. Фото: pixabay

Продукцию, не отвечающую техрегламенту Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средст» нашли в продаже в Гомельской области специалисты Госстандарта.

В частности, этот технический регламент определяет, какие подсластители, в каких количествах и в каких продуктах можно использовать. Документ разрешает около 20 видов подсластителей в различных комбинациях.

«Вместе с тем использование определенных подсластителей в некоторых видах пищевых продуктов не допускается. Однако производители не всегда соблюдают требования техрегламента, что создает угрозу жизни и здоровью человека. Это показали результаты надзорной деятельности областной инспекции Госстандарта в прошлом месяце», – отметили в инспекции, пишет БЕЛТА.

В частности, специалисты выяснили, что в персиковом сокосодержащем напитке с маркировкой «ВкусноСОК» (изготовитель ООО «Экспресс-Кубань», Россия, Адыгея) использовалась заявленная в маркировке пищевая добавка – подсластитель неотам (Е961). Однако ее применение в сокосодержащих напитках не допускается.

Кроме того, эксперты обнаружили в продаже жареный соленый арахис со вкусом сладкого перца чили под маркировкой Big Bob (изготовитель ООО «Снэк Продакшн», Украина), в котором был подсластитель стевиолгликозиды (Е960). Это тоже не допускается.

Рассказали в Госстандарте и том, что выявили в популярных кофейных растворимых напитках JACOBS 3 в 1 «Мягкий» и «Классика» (изготовитель ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус», Россия), «Жокей 3 в 1» – «Классический», «Мягкий», «Крепкий» ароматизированный и «Карамель» ароматизированный (изготовитель ООО «Орими», Россия) использование вместе с сахаром подсластителей. Так, в напитках содержались ацесульфам калия (Е950), аспартам (Е951), цикламат натрия (Е952). Однако их применение допустимо только при изготовлении продукции с пониженной энергетической ценностью (калорийностью).

Эта продукция теперь внесена в реестр Госстандарта, ее ввоз и обращение в Беларуси запрещены.

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