Как отличить побочные эффекты после прививки от симптомов раннего коронавируса, рассказали ученые

Исследователи из Великобритании провели сравнительный анализ симптомов раннего COVID-19 и побочных эффектов, которые возникают после четырех применяемы в стране вакцин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Исследователи из Великобритании провели сравнительный анализ симптомов раннего COVID-19 и побочных эффектов, которые возникают после четырех применяемы в стране вакцин. По словам авторов работы, у коронавируса есть характерные признаки, например, потеря обоняния, однако в целом симптомы после прививки иногда сложно отличить от начала болезни, особенно когда пациент заражается SARS-CoV-2 в промежутке между двумя дозами вакцины. Результаты нового исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.org.

В статье приводятся данные, согласно которым почти у каждого третьего пациента в Великобритании, получившего вакцины от коронавируса, появлялись побочные эффекты, а у примерно 1% из привитых все-таки развивалось заболевание, поэтому медики считают важным четко отличать симптомы ранней инфекции от действия прививки.

Так, исследователи из Королевского колледжа Лондона изучили публикации с результатами клинических исследований вакцин за период с 1 января 2020 по 21 июня 2021 года. Авторы анализировали четыре препарата, которые используют в Великобритании. Это, в частности две РНК-вакцины – Pfizer и Moderna; и две с аденовирусным вектором – AstraZeneca и Janssen.

Всего изучили данные около 15 тысяч человек, которым сделали прививку одной из этих вакцин. Почти у четверти из них (около четырех тысяч человек) после прививки возникало состояние, которое они характеризовали как «похожее на ковид». У 2% результат ПЦР-теста оказался положительным. Из оставшихся 11 тысяч, у которых не было симптомов, похожих на коронавирус, положительный результат был у 0,8%. Это означает, что в обычной жизни 88 человек из 11 тысяч привитых, спокойно ходили бы по улицам, не подозревая, что они инфицированы.

Ученые добавили, что общие симптомы, возникающие как после прививки, так и при раннем COVID-19, – это утомляемость, головная и мышечная боль, лихорадка. Эти признаки были у 76% процентов привитых. У молодых людей этот показатель выше – до 83%.

Разница в том, что на третий день после вакцины эти симптомы, как правило, исчезают, а при заражении коронавирусом они наоборот начинают усиливаться и достигают максимума на седьмой день после того, как человек подхватил вирус. У заболевших со временем также становится сильнее боль в горле, возникают чихание и охриплость.

Исследователи также уточнили, что названные ими сроки ориентировочные, поскольку ни в одном случае не было известно точное время инфицирования. Также заразившиеся до прививки не знали, что у них COVID-19, потому что он протекал бессимптомно. Из-за этого сложно разработать какие-то однозначные критерии, чтобы можно было отличить признаки раннего коронавируса от побочных эффектов после прививки.

«Поствакцинальные симптомы нельзя с клинической достоверностью отличить от ранней инфекции SARS-CoV-2. Наше исследование подчеркивает критическую важность тестирования людей с симптомами, даже если они недавно были вакцинированы, для раннего выявления коронавирусной инфекции и предотвращения будущих волн COVID-19», – сказано в статье. По словам авторов, ситуацию может прояснить только ПЦР-тест.

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