Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации «Экодома» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министерство юстиции подало иск в Верховный суд Беларуси о ликвидации Общественного объединения «Экодом».

Как рассказали в пресс-службе Минюста, это связано с тем, что была проведена проверка организации, в результате которой специалисты обнаружили нарушения законодательства об общественных объединениях и вынесли «Экодому» письменное предупреждение.

«ОО «Экодом» предлагалось устранить выявленные нарушения до 20 июля текущего года. Однако данная организация мер по устранению нарушений не предприняла», – заявили в пресс-службе.

Там добавили, что. согласно законодательству, общественное объединение обязано не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении, сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы.

По данным Минюста, «Экодом» в трехдневный срок не представил нужные документы в министерство, тем самым повторно нарушив законодательство.

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