В Могилевской области построят три полигона с заводами для переработки отходов

В Могилевской области планируют построить три региональных полигона с заводами по переработке отходов – Бобруйске и Могилеве, а также Кричевском районе, об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома.

Перед строительством будут ликвидированы все мини-полигоны на территории области. Из 34 объектов на 1 июля рекультивированы уже пять. К 1 августа будут снесены еще 7 полигонов, один из которых находится в поселке Глуша Бобруйского района.

– Первым в области появится региональный полигон с мусороперерабатывающим заводом в Бобруйске, – сообщили в управлении ЖКХ.

В его зону обслуживания первого полигона войдут сам город, а также Бобруйский, Глусский, Кировский, Кличевский и Осиповичский районы.

Мощность завода позволит перерабатывать до 100 тыс. т твердых бытовых отходов в год. Ввести объект в эксплуатацию планируется до 2022 года. К строительству приступят уже в августе. Стоимость объекта составит 78 миллионов рублей.

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