Telegram-канал «Хартия-97%» включили в список экстремистских материалов

Telegram-канал «Хартия-97%» попал в республиканский список экстремистских материалов. Такое решение вынес суд Центрального района Минска 16 июля. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Telegram-канал «Хартия-97%» попал в республиканский список экстремистских материалов. Такое решение вынес суд Центрального района Минска 16 июля.

При этом в перечень этот ресурс включили лишь сейчас.

Напомним, что одноименный сайт в республике заблокировали еще несколько лет назад.

Недавно органы прокуратуры проанализировали информационные сообщения, размещенные в еще девяти чатах и каналах мессенджера Telegram, и нашли в них «призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности». В Генпрокуратуре сообщили, что там «также размещалась информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь».

В итоге органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции, размещенной в указанных источниках, экстремистскими материалами.

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