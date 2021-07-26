Умерла актриса из сериала «Мухтар» Зинаида Пасютина – ее студенты вошли в новую труппу Купаловского театра

Прощание с Зинаидой Пасютиной состоится во вторник, 27 июля. Фото: БГУКИ

На 74-м году жизни умерла актриса театра и кино, педагог, профессор кафедры театрального факультета БГУКИ Зинаида Пасютина. Информация об этом размещена на сайте Белорусского государственного университета культуры и искусств.

– Более 40 лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству и Белорусскому государственному университету культуры и искусств, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность, – говорится в публикации БГУКИ.

В 90-х Пасютина организовала театр-студию «7 паверх», где работали студенты и выпускники белорусского Университета культуры. Коллектив принимал участие в международных театральных фестивалей и был отмечен рядом престижных наград.

Ученики Пасютиной работают в театрах Беларуси и за рубежом, руководят театральными коллективами, снимаются в кино.

Студенты Зинаиды Пасютиной вошли в новую творческую группу Купаловского театра – профессор отправила своих воспитанников на кастинг в мае 2021-го, пять из которых успешно прошли конкурсный отбор и теперь работают в театре.

За свою творческую жизнь Пасютина снялась более, чем в 40 фильмах и сериалах – «Плач перепелки», «Зал ожидания», «Алхимики», «Мухтар. Новый след» и другие.

Проститься с актрисой можно будет во вторник, 27 июля с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Минск, Долгиновский тракт, д. 160а, корпус 1.

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