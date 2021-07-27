«Яркий и талантливый мальчик»: Дмитрий Шепелев впервые опубликовал фото подросшего сына Жанна Фриск

Дмитрий Шепелев впервые показал 8-летнего сына Жанны Фриске. Фото: Instagram @dmitryshepelev

На своей странице в Инстаграме Дмитрий Шепелев впервые опубликовал фото подросшего сына Жанны Фриске - Платона. Публикация появилась на личной странице телеведущего в понедельник, 26 июля.

Это несколько фото из фотосессии на природе, на которых Платон и Дмитрий Шепелев, сын и отец, вместе и хорошо видны их лица. Раньше фото маленького Платона могли появляться только со спины, телеведущий объясняет, что таково было его решение.

Поклонники восхитились сходством между Платоном и его мамой Жанной Фриске. Фото: Instagram @dmitryshepelev

- 8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания в то время когда все, что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие, - написал Дмитрий Шепелев.

Телеведущий также написал, что сейчас мальчик подрос и больше не нуждается в защите такого рода.

- Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним, - написал Шепелев о сыне и добавил. - Платон - привет!

Дмитрий Шепелев 8 лет не публиковал фото со страшим сыном Платоном. Фото: Instagram @dmitryshepelev

Подписчики Дмитрия Шепелева с радостью отозвались на такое приветствие. Передавали Платону приветы, желали ему всего наилучшего. Одни писали, что мальчик похож на маму Жанну Фриске, другие говорили, что похож на папу, а третьи примирили: «Привет, Платон. Ты взял всю красоту своих родителей! Будь счастлив!».

Публикация в Инстаграме Дмитрий Шепелева набрала менее чем за сутки почти 61,5 тысячи лайков и свыше 2170 комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Шепелев стал папой во второй раз и показал снимок новорожденного.

38-летний телеведущий также воспитывает сына Платона (подробности).

«В Минске сосуществуют две реальности»: Дмитрий Шепелев приехал в Беларусь и рассказал о ситуации в стране.

Телеведущий поделился своими ощущениями после пребывания в Беларуси, он назвал происходящее в стране катастрофой (подробности).

Дмитрий Шепелев рассказал об отцовстве, Тамара Лисицкая стала бабушкой, а Евгений Перлин познакомился с тещей: листаем инстаграмы белорусских звезд.

Шоумен Евгений Булка готовится стать отцом, а актриса Вера Полякова радуется, что старший сын закончил университет. Посмотрели странички популярных белорусов и белорусок (подробности).

Дмитрий Шепелев показал редкие фото с невестой.

Кадры умилили подписчиков телеведущего, они оставили многочисленные восхищенные комментарии (подробности).

Дмитрий Шепелев о задержании директора цветочного магазина в Минске: Никогда зверство ОМОНа Беларуси не касалось меня так лично.

Жестко избитый во время задержания столичный предприниматель оказался хорошим другом известного телеведущего (подробности).