В Беларуси создадут комиссию для уточнения масштабов финансовых потерь в годы Великой Отечественной

Андрей Швед рассказал о создании специальной комиссии по оценке ущерба, нанесенного в годы Великой Отечественной войны. Фото: официальный сайт Генеральной прокуратуры.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что в Беларуси создадут комиссию для уточнения масштабов финансовых потерь, понесенных страной в годы Великой Отечественной. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

"Для того, чтобы точно установить эту цифру, сегодня было предложено, и глава государства согласился с этим предложением, создать специальную комиссию при правительстве Республики Беларусь, которая должна уточнить масштабы финансовых потерь республики в годы Великой Отечественной войны от действий немцев и их пособников", - цитирует агентство слова Генерального прокурора.

Комиссии предстоит изучить материалы из различных источников – архивные документы, сведения, которые были получены в ходе расследования уголовного дела, данные из спецфондов Беларуси, Российской Федерации и других стран. Андрей Швед подчеркнул, что комиссии предстоит большая работа в плане аналитики, финансовых расчетов и по другим направлениям.

Генеральный прокурор отметил, что в послевоенные годы материальный ущерб был оценен предварительно.

"Была специальная правительственная комиссия в составе Советского Союза, которая предварительно оценила масштабы материального ущерба. Конечно, говоря о той трагедии, которая произошла в годы Великой Отечественной войны, нам даже тяжело соотносить с какими-то критериями материальными то горе, то страдание и тот ужас, который творился. Но в силу того, что мы имеем дело сегодня в определенной мере с циничным, прагматичным миром, говорить языком этих цифр – это тоже необходимо делать для того, чтобы показывать масштаб", - сказал он.

Сейчас, по предварительным данным, речь идет о сумме, эквивалентной в нынешних ценах порядка полутриллиона долларов США, заявил Андрей Швед. Он подчеркнул, что таких масштабов геноцида не было ни в одной стране мира.

Напомним, в Беларуси расследуется дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Цель уголовного производства - установить реального ущерба, причиненного военными преступлениями, и принять меры по его возмещению.

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