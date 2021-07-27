Генпрокуратура сообщила о 300 уголовных делах с начала года за нарушения в интернете

Генпрокурор Швед сказал, что в поисках нарушений сеть мониторится буквально каждый день. Фото: president.gov.by

В эфире «Беларусь 1» глава Генеральной прокуратуры Беларуси рассказал о том, что в 2021-ом году в Беларуси было возбуждено свыше 300 уголовных дел, связанных с нарушениями в интернете в информационной сфере.

По словам генерального прокурора Андрея Шведа, установление таких правонарушений является важным направлением всего правоохранительного блока и прокуроров в том числе.

- Мы буквально каждый день мониторим интернет-пространство. При наличии малейших признаков, связанных с тем, что нарушаются требования законодательства по освещению в СМИ различных фактов, событий, мы немедленно реагируем. Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела, - прокомментировал генпрокурор.

Еще он сказал, сколько уже уголовных дел было возбуждено по результатам такого мониторинга сети.

- Только по результатам мониторинга, проведенного в этом году, непосредственно прокурорами возбуждено более 300 таких уголовных дел. И эта работа с той же активностью будет продолжаться дальше, - пообещал Швед.

А также рассказал о том, как происходит борьба с проявлениями экстремизма и действиями, связанными с попыткой госпереворота.

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