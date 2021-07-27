ВОЗ: в Европе COVID-19 выходит на максимум

Коронавирус захватывает Европу. Фото: pixabay.

В Европе заболеваемость коронавирусной инфекцией в целом ряде стран стремится к максимуму за последние шесть месяцев, пишет БелНовости со ссылкой на данные ВОЗ. Причем скачок заболеваемости фиксируют и в странах, находящихся на популярных курортных направлениях.

Так, в Греции уровень заболеваемости – самый высокий с начала пандемии. Максимальные показатели за полгода отмечены в Испании и Португалии. В Великобритании инфицируются более 40 тысяч человек в сутки, такого не было с марта. Испания снова на февральском уровне – до 25 тысяч новых заболевших в сутки. В Италии каждый день заболевает не более пяти тысяч человек, это в 10 раз больше, чем было в начале лета. Более 16 тысяч инфицированных каждый день фиксируется во Франции, а в Германии ежедневно заболевает более двух тысяч человек.

Такие популярные курорты, как Кипр, Черногория, Болгария и Турция по ковиду тоже заметно «подросли».

Всего в Европе с начала пандемии заболели более 58 миллионов человек, 1,2 миллиона из них умерли.

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