В центре Минска водитель Toyota гнал на «красный» и врезалась в Volvo с маленькими детьми в салоне

В центре Минска столкнулись "Тойота" и "Вольво". Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Серьезное ДТП произошло в центре Минска вечером понедельника, 26 июля. Подробности сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в телеграм-канале.

Водитель "Вольво" вез в машине детей. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария произошла около 21.10 часов на проспекте Независимости. Водитель «Тойоты» направляясь от улицы Энгельса в сторону улицы Ленина попробовал проскочить перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковой «Вольво». Вторая иномарка ехала по улице Ленина от Интернациональной улицы в сторону проспекта Независимости.

- В автомобиле «Вольво» находились 3-летний и 6-месячный мальчики. Оба ребенка были пристегнуты в детских удерживающих устройствах. После ДТП детей доставили в больницу для обследования, - уточнили в УГАИ.

По факту аварии проводится проверка.

После аварии детей доставили в больницу. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В ГАИ напомнили, что красный сигнал, в том числе мигающий (два мигающих красных сигнала - Прим.), запрещают движение!

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