Ждем грозу и град по всем правилам. В МЧС напомнили, как вести себя в непогоду, а синоптики предупредили о сильной жаре, ливнях и грозах с градом 27 июля

Под дождем достаточно зонтика, но если дождь переходит в ливень, надо помнить правила безопасности! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник, 27 июля, в Беларусь придут ливни и грозы. По прогнозам, ожидается жара до 33 градусов, сильные ливни, грозы, порывы ветра и, возможно, град. В МЧС напомнили, к чему готовиться и как действовать в такую погоду, чтобы не пострадать.

Ждете грозу где-то в селе? Не топите печь, закройте окна, двери, дымоходы и вообще все возможные отверстия. Когда гроза уже началась, не подходите к окнам и электропроводке, водостокам, антенне, не разговаривайте по проводному телефону и вообще выключите все электробытовые приборы, которые возможно.

На открытой местности помните: молния бьет в самую высокую точку. Поэтому под деревом, особенно одиноко стоящим, прятаться не стоит. Если же деревьев вокруг нет, то этой самой высокой точкой становитесь вы сами. Так что лучше лечь на землю или сесть в сухую яму, пригнув голову. В лесу прячьтесь в кустах или среди невысоких зарослей. Не бегайте, не купайтесь, не катайтесь на велосипедах и мотоциклах! От велосипеда или мотоцикла вообще лучше на время грозы отойти метров на 30. Подальше отойдите и от линий электропередач. Едете в авто – остановитесь и сидите в машине, закрыв окна.

Если все же в человека ударила молния, нужно вызвать медиков, а пока они не приехали – надо его немедленно раздеть, облить голову холодной водой, завернуть в мокрое холодное покрывало. Если пострадавший не приходит в себя, делайте ему искусственное дыхание.

В день, когда ожидаются ливни, лучше заранее перекроить свои планы так, чтобы не пришлось выходить из дому. Если не получается и под ливень вы все же попали, не прячьтесь от него в подземных переходах и других заглубленных помещениях, прячьтесь в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если вдобавок к ливню сыпанул град, защищайте прежде всего голову. Можно прикрыть ее сумкой или обмотать одеждой.

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