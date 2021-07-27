Семь новых случаев коронавируса выявлено на Олимпиаде в Токио

Выявлено 160 случаев коронавируса среди спортсменов и людей, задействованных в Играх в Токио. Фото: The Japan Times

Стало известно о том, что на Олимпиаде в Токио выявлены еще семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировало ТАСС со ссылкой на официальные данные оргкомитета «Токио - 2020».

Так сообщается, что по меньше мере у 7 человек за последние сутки тест на COVID-19 оказался положительным. Уточняется, что все инфицированные - это люди, задействованные в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

Двое из заразившихся за сутки «ковидом» - спортсмены, которые живут в Олимпийской деревне. Местный ресурс агентство Дзидзи сообщило, что два заразившихся атлета - это теннисисты сборной Нидерландов.

Таким образом, с начала Игр общее число случаев коронавируса среди участников и организаторов Олимпиады уже достигло 160 человек.

Напомним, с 12 июля в Токио введен режим ЧС из-за ухудшения эпидситуации в столичной префектуре. Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.

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