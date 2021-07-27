В Витебске мужчина кухонным ножом изрезал жену и дочь, которой был один месяц

Мужчина набросился с ножом на жену и младенца. Фото: Следственный комитет.

Трагедия произошла в Витебске вечером 26 июля. 32-летний мужчина поссорился с женой. Он схватил кухонный нож и набросился на жену. Несколько ударов ножом мужчина нанес и маленькой дочери, а потом сбежал из дома. Женщина успела вызвать скорую помощь.

Женщину и ребенка госпитализировали. Младенца спасти не удалось, женщина в реанимации. Погибшей девочке был один месяц.

Вскоре мужчину задержали.

Девочка не выжила, ей был всего один месяц. Фото: Следственный комитет.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Фото: Следственный комитет.

Во время совершения преступления мужчина был пьян. Фото: Следственный комитет.

-В отношении 32-летнего жителя Витебска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Беларуси. Установлено, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С ним проводятся следственные действия, - сообщили в Следственном комитете.

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