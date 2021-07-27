Фотофакт. В Беларусь прибыл еще один эшелон российских военных с техникой

Российские военные продолжают прибывать в Беларусь. Фото: Минобороны

В пресс-службе Министерства обороны Беларуси сообщили 27 июля о том, что на территорию республики прибыл очередной эшелон с военным и армейской техникой из России. На фото, опубликованных пресс-службой военного ведомства, российских военных в Беларуси встречают хлебом и солью.

Российских военных встречали хлебом и солью. Фото: Минобороны

- Эшелон с российскими военнослужащими прибыл на железнодорожную станцию «Полонка», - уточнили в пресс-службе.

Российские военные прибывают в Беларусь для подготовки и дальнейшего участия в белорусско-российских стратегических учениях «Запад-2021».

Российских военных встречали военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Российский командир сказал, что на белорусской земле гостеприимство чувствовалось от самой границы. Фото: Минобороны

- Мы благодарны за теплый прием. На белорусской земле нас встретили с улыбками. Гостеприимство чувствовалось от самой границы. Очень рады принять участие в таких масштабных учениях, - сказал представитель российской армии, командир воинской части Виталий Горшков.

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