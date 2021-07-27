Колючая проволока не спасает: нелегальные мигранты умудряются перебираться в Литву на участках, где построено спиральное заграждение

Некоторые нелегальные мигранты умудряются перебираться через спиральное заграждение из колючей проволоки, установленное на границе Литвы и Беларуси. Фото: Делфи.

Спиральное заграждение из колючей проволоки, которое Литва установила на границе с Беларусью для защиты от нелегальных мигрантов, не дает стопроцентной защиты. Как пишет Делфи со ссылкой на пресс-секретаря СОГГ Литвы, на участках под городом Друскининкай, где установлено такое заграждение, все равно есть случаи незаконного перехода границы.

Как сообщил изданию пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис, большинство нелегальных мигрантов останавливаются перед спиральным забором из колючей проволоки, но только за последние дни зафиксировано три случая, когда нелегалы умудрялись перебираться через нее. На то, чтобы преодолеть заграждение, они потратили некоторое время, что позволило пограничникам подъехать на место и задержать нарушителей. Те были без документов, представились гражданами Конго, Камеруна и Гвинеи.

-До этого были такие случаи – пятеро иракцев и четверо нигерийцев, тоже без документов, – добавил Мишутис.

Как именно нелегалы преодолевают колючее заграждение, не сообщается.

Протяженность заграждения из колючей проволоки на белорусско-литовкой границе – пять километров. В ближайшее время Литва предполагает закупить еще 20 км проволоки, сообщает Делфи.

По данным издания, с начала года с территории Беларуси в Литву незаконно перебрались 2 730 мигрантов, что в 34 раза больше, чем за 2020 год.

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