Фермеры выдохнули: в Ольшанах цены на огурцы снова начали расти

Фермеры признаются - огуречный бизнес уже не приносит такой доход, как раньше. Фото: "Медиа-Полесье"

В Ольшанах, огуречной столице Беларуси, цены на огурцы снова стали расти, пишет ресурс «Медиа-Полесье».

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как из-за крайне низких закупочных цен фермер из Ольшан начал давить машиной собственноручно выращенные огурцы.

За неделю к 26 - 27 июля цены на огурцы снова начали подрастать. И если на прошлой неделе стоимость огурцов опускалась до 10 и даже 5 копеек за килограммов. То сейчас овощеводы рассказали, что за стандартные хорошего качества огурцы в «бананках» (картонных коробках - Прим.) покупатели дают уже от 40 до 50 копеек за килограмм. В мешках цена пока дешевле.

Рост цен объясняется просто - сезон огурцов подходит к концу. Но многие фермеры с сожалением констатируют - привычный бизнес, возможно, придется менять на другое дело. В условиях переизбытка овощей огуречный бизнес не приносит дохода.

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