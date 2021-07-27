В минском районе змея не пускала семью в дом. Помогли спасатели

Вот эта рептилия сидела под порогом и не пускала в дом супругов с тремя детьми. Фото: МЧС.

Пришлось натерпеться страха семье из деревни Крупица Минского района. Под порог дома заползла змея. Родители с тремя маленьким детьми не могли попасть в дом и вызвали МЧС.

-Сообщение поступило около 14.00, - рассказали в пресс-службе МЧС. – Спасатели выехали в деревню Крупица на улицу Советскую.

Хозяйка дома показала, где спряталась змея. Подручными средствами спасатели вынудили ее выползти, а потом поймали.

-Мы отловили змею, используя средства индивидуальной защиты, и выпустили на безопасном расстоянии от жилых домов в естественную среду обитания, - рассказал заместитель начальника штаба ликвидации ЧС Минского областного УМЧС Денис Прокофьев.

Все закончилось хорошо – не пострадали ни люди, ни рептилия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Змея напугала жильцов дома в Столине – ее выловили спасатели

Мужчина возвращался домой, когда он подошел к подъезду, то услышал странное шипение и даже увидел хвост. ПОДРОБНОСТИ.

«Занимают мало места, не шумят, и шерсти нет». Минчанин рассказал, зачем держит дома 19 удавов

Благодаря экзотическим питомцам Андрей Соломахо из Минска даже построил свой бизнес. ПОДРОБНОСТИ.

«Черная змея на тринадцатом этаже!» Спасатели в Гомеле поймали рептилию и увезли в лес

Змея оказалась неядовитой – это был обыкновенный уж. ПОДРОБОСТИ.