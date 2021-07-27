Мартини заболела. Вот почему белорусский спортсмен Александр Фоминов не сможет выступать на Олимпийских играх

Белорусский спортсмен не сможет выступить в Токио из-за болезни лошади. Фото носит иллюстративный характер. Фото: НОК.

Белорусский спортсмен Александр Фоминов не сможет выступать на XXXII Олимпийских играх.

Фоминов должен был выступать в конном троеборье на лошади Мартини. Как сообщила пресс-служба НОК Беларуси, когда Александр Фоминов и его лошадь прибыли в Токио, ветеринары, осмотрев лошадь, нашли у нее серьезное заболевание. Чем именно больна Мартини, не сообщается, но участвовать в соревнованиях лошадь не сможет.

Вместо Александра Фоминова 30 июля в конном троеборье Беларусь представит Александр Зеленко, он выступает на лошади Карло-Гранде, сообщили в НОК.

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