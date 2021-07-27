Стало известно, кого затронет сбор НДС с коммерческих посылок почтой в страны ЕС

Вот кого коснутся изменения порядка сбора НДС с коммерческих отправлений в ЕС. Фото: Надежда БУТОВИЧ

С 1 июля при получении коммерческих посылок, из стран не входящих в состав в ЕС, получатели должны выплатить налог на добавленную стоимость. В «Белпочте» рассказали БелТА, кого коснутся изменения порядка сбора НДС с коммерческих отправлений в ЕС.

По словам начальника отдела международной почты «Белпочты» Натальи Парфеновой, дополнительно платить отправителям коммерческих посылок из-за этого нововведения не придется. А НДС (VAT) за получение коммерческих отправлений введен странами ЕС для защиты своих рынков.

Однако для получателей (покупателей) это, разумеется, дополнительные растраты. Так как в Евросоюзе будет взиматься НДС за пересылку любой коммерческой почты вне зависимости от стоимости содержимого.

- А на вложения стоимостью более 150 евро необходимо будет заплатить еще и таможенные платежи, - подчеркнула представитель «Белпочты».

Таким образом, НДС на коммерческие посылки затронет жителей Евросоюза, покупающих товары по интернету из других стран (не входящих в ЕС - Прим.).

- Сложно сказать, столько составит этот налог на добавленную стоимость, так как для каждого вида товара размер этого налога свой, - добавила Парфенова.

И подчеркнула еще раз, что белорусов, которые будут отправлять в страны ЕС обычные почтовые отправления эти изменения совершенно не затронут. Посылки до 45 евро ничем не облагаются, а свыше 45 евро - уплачиваются таможенные платежи.

В «Белпочте», резюмируя, обратили внимание что несмотря на нововведение ЕС в Беларуси с коммерческих посылок дополнительные платежи не взимаются и взимать не будут.

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