Стало известно, почему по Минску ездили колонны спецтранспорта МВД

Вот такая спецтехника будет задействована в учениях внутренних войск и подразделений органов внутренних дел в Беларуси 27 и 28 июля. Фото: МВД.

Внутренние войска и органы внутренних дел проводят плановые учения в Беларуси. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, комментируя появившиеся в социальных сетях сообщения о перемещении спецтранспорта МВД в Минске. Учения продлятся два дня.

-Информируем, что 27 и 28 июля внутренние войска во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел проводят плановые учения, - сказала Чемоданова.

Учения пройдут в различных регионах страны. Будут отрабатываться вопросы обеспечения охраны общественного порядка на массовых мероприятиях и пресечение массовых беспорядков, уточнила пресс-секретарь МВД.

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