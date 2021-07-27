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Политика27 июля 2021 11:32

Депутат Гайдукевич о Новой Конституции Беларуси: «Сделаем такую, чтобы враги государства взвыли»

Бывший участник президентской гонки рассказал, почему необходимо изменить главный закон страны
Надежда БУТОВИЧ
Олег Гайдукевич заявил, что Новая Конституция может оказаться менее либеральной.

Олег Гайдукевич заявил, что Новая Конституция может оказаться менее либеральной.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

В эфире СТВ бывший участник президентской гонки 2020-го года, депутат палаты представителей Нацсобрания Олег Гайдукевич высказал свое мнение об изменениях в Конституции Беларуси. Конституционная реформа обсуждалась во время ток-шоу «По существу».

Во время дискуссии Гайдукевич подчеркнул, что необходимо Всебелорусское Народное собрание, чтобы в республике сохранялись устои государства.

Он согласился с мнением другого участника разговора с тем, что Беларусь была «законодателем моды» парламентаризма в Европе.

- Мы и сейчас являемся форпостом европейских ценностей. Мы и есть настоящая Европа! - подчеркнул он.

В эфире СТВ Гайдукевич заявил, что Беларусь является форпостом европейских ценностей. Фото: СТВ

В эфире СТВ Гайдукевич заявил, что Беларусь является форпостом европейских ценностей. Фото: СТВ

А далее высказался о Конституцию 1994-го года и ее изменениях.

- Конституция, принятая с редакцией 1995-1996 года, персонализирована. Давайте скажем правду, она во многом ориентирована на нашего первого президента Республики Беларусь. Сегодня мы должны думать, что через 10-20 лет, - пояснил он.

А далее заявил, что изменение Конституции станет шагом на опережение для оппонентов, которых он называет «врагами государства».

- О чем они говорят в телеграм-каналах, между собой? «Слушайте, рано или поздно власть будет меняться, и это наш шанс», - предположил он и пообещал. - Мы сделаем такую Конституцию, чтобы, когда мы ее приняли, они взвыли после смены власти, сказали, что было хорошо, либерально.

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