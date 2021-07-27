Депутат Гайдукевич о Новой Конституции Беларуси: «Сделаем такую, чтобы враги государства взвыли»

Олег Гайдукевич заявил, что Новая Конституция может оказаться менее либеральной. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В эфире СТВ бывший участник президентской гонки 2020-го года, депутат палаты представителей Нацсобрания Олег Гайдукевич высказал свое мнение об изменениях в Конституции Беларуси. Конституционная реформа обсуждалась во время ток-шоу «По существу».

Во время дискуссии Гайдукевич подчеркнул, что необходимо Всебелорусское Народное собрание, чтобы в республике сохранялись устои государства.

Он согласился с мнением другого участника разговора с тем, что Беларусь была «законодателем моды» парламентаризма в Европе.

- Мы и сейчас являемся форпостом европейских ценностей. Мы и есть настоящая Европа! - подчеркнул он.

В эфире СТВ Гайдукевич заявил, что Беларусь является форпостом европейских ценностей. Фото: СТВ

А далее высказался о Конституцию 1994-го года и ее изменениях.

- Конституция, принятая с редакцией 1995-1996 года, персонализирована. Давайте скажем правду, она во многом ориентирована на нашего первого президента Республики Беларусь. Сегодня мы должны думать, что через 10-20 лет, - пояснил он.

А далее заявил, что изменение Конституции станет шагом на опережение для оппонентов, которых он называет «врагами государства».

- О чем они говорят в телеграм-каналах, между собой? «Слушайте, рано или поздно власть будет меняться, и это наш шанс», - предположил он и пообещал. - Мы сделаем такую Конституцию, чтобы, когда мы ее приняли, они взвыли после смены власти, сказали, что было хорошо, либерально.

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