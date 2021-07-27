Ученые предупредили: в ближайшие 10 лет природа поставит новые рекорды аномальной жары

В Беларуси жарко? Это еще цветочки, настоящая аномальная жара впереди, предупреждают климатологи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О новых рекордах аномальной жары в ближайшее десятилетие предупреждают ученые. Как пишет БелНовости со ссылкой на прогноз, опубликованный сотрудниками Высшей технической школы Цюриха, темпы роста температуры на Земле ускоряются.

Предстоящие десять лет станут началом периода длительной и интенсивной жары, предполагают ученые. Именно в это время аномально высокие температуры поднимутся выше всех зарегистрированных ранее отметок.

Климатологи объясняют процессы, происходящие с погодой, выбросами парниковых газов и заявляют, что те меры по сокращению выбросов, что человечество разработало ранее и что предпринимает сейчас, могут не принести результата – климат изменяется слишком стремительно.

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