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Общество27 июля 2021 11:49

Немедленно отключите это в своем смартфоне! Эксперт рассказал о функции, которой пользуются все, а она может быть опасна для устройства

Эксперт по кибербезопасности посоветовал отключить в настройках автоматической подключение к вайфаю
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Эксперт рассказал, какие настройки нужно отключить, чтобы обезопасить смартфон.

Эксперт рассказал, какие настройки нужно отключить, чтобы обезопасить смартфон.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Опасность для вашего смартфона может таиться в самой, на первый взгляд, безобидной функции. Так, эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман рассказал, чем может быть чревата установка на устройстве автоматического подключения к сетям wi-fi.

Что посоветовал пользователям Доффман, рассказывает РИА Новости со ссылкой на Forbes. По мнению эксперта, открытые настройки присоединения позволяют злоумышленникам перехватить трафик или прерывать доступ пользователя к интернету, создавая видимость подключения к нему. Мошенники создают точки доступа и называют их так же, как общедоступные популярные сети. Устройство подключается к ним, и злоумышленники могут внедрить в их смартфон вредоносную программу.

Доффман порекомендовал отключить автоматическое подключение к вайфаю, а в идеале вообще не пользоваться общедоступными точками доступа, отдавая предпочтение сотовой связи.

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