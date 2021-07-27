Машина стала грудой металла: СК показал фото смертельного ДТП Toyota и фуры под Слуцком

"Тойота" выехала на встречку и столкнулась с фурой. Фото: СК

На территории Слуцкого района ночью на вторник, 27 июля, произошла смертельная авария. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном телеграм-канале.

ДТП случилось в ночные часы около деревни Васильково, что на Случчине. За рулем «Тойоты Авенсис» находился 22-летний водитель. Молодой человек не справился с управлением, и машина оказалась на встрече, где произошло столкновение с фурой. Автопоездом управлял 26-летний дальнобойщик. Кроме водителя в салоне находились еще двое 22-летних парней.

Водитель «Тойоты» погиб на месте аварии, пассажиров и дальнобойщика госпитализировали.

- Следователем с участием специалиста комитета судмедэкспертиз по Минской области проведен осмотр места аварии, назначен ряд экспертных исследований, - прокомментировали в СК.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД лицом, управляющим ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317 - УК РБ).

Идет следствие.

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