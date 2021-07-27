«Раздел, обложил ветками, облил бензином и поджег». Через семь лет раскрыли жестокое убийство девушки в Пружанах

Обгоревшее тело женщины нашли в лесу семь лет назад. Недавно нашли убийцу. Фото: кадр из видео МВД.

О раскрытии громкого убийства семилетней давности в Пружанах рассказали в МВД.

В мае 2014 года была убита 24-летняя женщина. Ее тело нашли недалеко от деревни Шубичи обгоревшим, а эксперты установили, что женщина умерла от многочисленных переломов и ушибов. Установить подозреваемого тогда не удалось.

-Работа по поиску преступника с того времени не прекращалась, - рассказали в МВД.

Убийца оставил на месте преступления биологические следы. Чтобы вычислить его, следователи и эксперты проверили около девяти тысяч человек. В конце концов правоохранители вышли на 29-летнего жителя Бреста, который в день убийства молодой женщины был в Пружанах.

Мужчина признался в убийстве. Он рассказал, что встретился с друзьями в Пружанах, выпил спиртного, потом встретил на улице знакомую девушку и дальше выпивал уже с ней вдвоем. Они поссорились, и мужчина избил девушку, в том числе бил и поленом. Когда понял, что она мертва, вывез тело в лес и поджег.

-Достал из багажника, раздел, ветками обложил, наверх вещи. Полил бензином. Как только поджег и увидел, что все горело хорошо, уехал домой, - рассказывает подозреваемый на видео МВД.

-С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в МВД.

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