Ливни, жара и сильный ветер: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 28 июля

Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности на 28 июля Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в среду, 28 июля, синоптики вновь предупредили об оранжевом уровне опасности. По стране ожидаются сильные ливни, грозы, шквалистый ветер и жара. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

- В среду, 28 июля, ночью и утром на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни. При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, - написано в сообщении.

Синоптики предупреждают, что днем по многих районах республики максимальная температура воздуха составит 30-32 градуса со знаком плюс.

В Минске 28 июля ночью прогнозируется гроза. Днем воздух прогреется до 30 градусов.

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