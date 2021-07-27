В «Белавиа» прокомментировали очередной инцидент – повреждение левого крыла самолета

Самолет "Белавиа" столкнулся телеспокическим трапом Фото: Сергей ГАПОН

Самолет авиакомпании «Белавиа» в 2.25 27 июля должен был вылететь из Минска в Хургаду, но этого так и не произошло. Причина – повреждение законцовки (винглета) левого полукрыла. Данный инцидент прокомментировали в «Белавиа», сообщает портал onliner.by.

Все дело в том, что во время буксировки самолета Boeing 737-800 для выполнения рейса В2-8213 из Минска в Хургаду была повреждена законцовка (винглет) левого полукрыла самолета – это случилось после столкновения с телетрапом. По этой причине отправление рейса в Хургаду было задержано.

- Пассажиров разместили в зоне ожидания Национального аэропорта Минска. Им были предоставлены напитки, а также питание в соответствии со стандартами обслуживания авиакомпании. Рейс В2-8213 вылетел из Минска в Хургаду на резервном воздушном судне в 6.52, - пояснили в авиакомпании.

Для установления точных причин инцидента, в числе которых оценка действий водителя буксировщика, будет создана специальная комиссия.

- Авиакомпания «Белавиа» приносит свои извинения пассажирам за вынужденную задержку рейса и заверяет, что для обеспечения доставки пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок авиакомпанией были предприняты все возможные усилия, - отметили в «Белавиа».

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