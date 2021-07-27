ВОЗ исключила штамм коронавируса AT.1 из списка для отслеживания

ВОЗ исключила один штамм коронавируса из списка для отслеживания. Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения больше не будет следить за обнаруженной в России мутацией коронавируса. Этот штамм исключили из списка для отслеживания, следует из данных мониторинга ВОЗ.
Отметим, что в июне организация внесла в реестр для дальнейшего мониторинга (Alerts for Further Monitoring) штамм AT.1 (его впервые обнаружили в России в январе 2021 года). В настоящее время его нет ни в одном из разделов реестра. Из списка удалили также все мутации коронавируса, обнаруженные раньше марта 2021-го.
Когда «российскую» мутацию включили в реестр, то там было 12 вариантов SARS-CoV-2. Теперь их 16, сообщает РБК.
Кроме того, в ВОЗ составили перечни вариантов коронавируса, представляющих интерес (VOI) и опасность (VOC).
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