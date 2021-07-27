Актер Сергей Безруков поделился фото новорожденного сына и рассказал, как его назвали. Фото: kino-teatr.ru
Известный российский актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. В своем Инстаграм он поделился фото новорожденного сына.
- Забрал супругу из роддома. Мы едем домой, - написал Безруков.
Актер Сергей Безруков поделился фото новорожденного сына и рассказал, как его назвали. Фото: Инстаграм Сергея Безрукова
У актера и его жены Анны Матисон родился сын. Его назвали Василий. Несколько дней назад стало известно о том, что у пары появился третий общий ребенок.
Актер Сергей Безруков поделился фото новорожденного сына и рассказал, как его назвали. Фото: Инстаграм Сергея Безрукова
Безруков и Матисон уже воспитывают пятилетнюю Машу и двухлетнего Степана. Помимо этого, у актера есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – сын Иван и дочь Александра.
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