Актер Сергей Безруков поделился фото новорожденного сына и рассказал, как его назвали. Фото: kino-teatr.ru

Известный российский актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. В своем Инстаграм он поделился фото новорожденного сына.

- Забрал супругу из роддома. Мы едем домой, - написал Безруков.

Актер Сергей Безруков поделился фото новорожденного сына и рассказал, как его назвали. Фото: Инстаграм Сергея Безрукова

У актера и его жены Анны Матисон родился сын. Его назвали Василий. Несколько дней назад стало известно о том, что у пары появился третий общий ребенок.

Актер Сергей Безруков поделился фото новорожденного сына и рассказал, как его назвали. Фото: Инстаграм Сергея Безрукова

Безруков и Матисон уже воспитывают пятилетнюю Машу и двухлетнего Степана. Помимо этого, у актера есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – сын Иван и дочь Александра.

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