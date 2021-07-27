Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2021 года: 525 новых случаев COVID-19 за сутки, десять смертей

525 новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минздрав Беларуси обнародовал свежую статистику по коронавирусу 27 июля. Так, по официальным данным, за прошедшие сутки в республике выявили 525 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 468 пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 441 тыс. 881 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 435 тыс. 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Кроме того, там рассказали о смертности от коронавируса в Беларуси. Так, за все время распространения инфекции на территории республики умерли 3 тыс. 413 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки скончались десять пациентов с COVID-19.

Также в стране продолжают делать тесты на коронавирус. Их за сутки выполнено 6 тыс. 352 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 220 тыс. 583 теста.

Продолжается и вакцинация. По данным Минздрава, уже свыше 1,34 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 875, 9 тыс. человек прошли полный курс.

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