В Минске привили от коронавируса 99-летнюю женщину Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный врач 21-ой центральной районной поликлиники Наталья Мысливчик рассказала, как проходит вакцинация на дому нетранспортабельных пациентов. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

- Что касается прививочной компании на дому, то стоит отметить, что нам очень помогают сотрудники Территориального центра социального обслуживания населения Заводского района. Речь идет о вакцинации нетранспортабельных пациентов, которые в силу своего возраста и заболевания не могут привиться от коронавируса в поликлинике или пункте вакцинации, - рассказала Мысливчик.

По ее словам, сотрудники центра обзванивают пожилых людей, инвалидов I, II группы с ограниченным возможностями и интересуются, кто из них хочет сделать прививку. После этого составляются списки желающих и передаются медицинским работникам.

- Для оперативной работы с информацией нами была создана специальная группа в Viber. На сегодняшний день, 26 июля, на дому было привито уже около тысячи человек. К слову, пациентам очень нравится, что им звонят и интересуются, хотят ли они сделать прививку. Они чувствуют, что о них заботятся, - отметила Мысливчик.

Она добавила, что вакцинация проводится на данный момент вакциной «Спутник V», которая была произведена в России и разлита на предприятии «Белмедпрепараты». Мысливчик сказала, что ранее прививали еще и китайской вакциной.

Что касается возрастных ограничений, то их, по словам Мысливчик, нет.

- Недавно мы привили от коронавирусной инфекции женщину 1922 года рождения. Ей 99 лет! Она сама захотела сделать прививку. И родственники согласились. Мы все были удивлены, - рассказала Мысливчик.

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