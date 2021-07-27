Глава МВД Литвы предложила правительству ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегальных мигрантов. Фото: МВД Литвы

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что Министерство внутренних дел предложило правительству ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью, сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение, - сказала на пресс-конференции Билотайте.

Председатель Комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас отметил, что введение ЧС может быть рассмотрено для взятия под контроль ситуации с миграционным кризисом.

По его словам, в таком случае контроль над границей взяла бы на себя армия и проникновение на территорию Литвы было бы невозможным.

- Должны быть рассмотрены все варианты. Мы должны быть готовыми ко всем ситуациям. И это одна из опций, которая может превратиться в реальность, - сказала Касчюнас.

Глава МВД Литвы предложила правительству ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегальных мигрантов. Фото: Delfi.lt

Он также добавил, что для того, чтобы ввести в стране чрезвычайное положение, необходимо заручиться согласием президента и сейма.

Министр считает, что существенными целями в данный момент является переселение мигрантов с погранзастав и освобождение этих помещений для вновь прибывающих потоков иностранцев, укрепление охраны границы.

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