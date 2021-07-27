У летучих мышей в Беларуси нашли новые виды опасных для человека клещей. Фото: pixabay

Исследователи нашли семь новых видов клещей, которые паразитируют на летучих мышах, обитающих в Беларуси. Отдельные из них переносят опасные для человека инфекции, в частности, болезнь Лайма и сыпной тиф. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Acarology, пишет пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

– Летучие мыши в Беларуси в настоящее время активно изучаются. Их биологическое разнообразие здесь довольно представительное – почти 20 видов, – рассказала ученый Биологического института ТГУ Мария Орлова.

Однако некоторые аспекты исследователи оставляли без должного внимания. Это, к примеру, внешние паразиты на летучих мышах. Последняя статья на эту тему была опубликована только в 1962 году. Ученые из России, Беларуси и США решили восполнить пробел.

Эксперты отметили, что, отлов летучих мышей производился в Драгичинском, Дзержинском, Червенском, Несвижском и других районах. Затем с них сняли клещей для изучения, самих мышей отпустили.

В результате исследований они выявили на территории Беларуси семь новых видов клещей, которые паразитируют на летучих мышах. Один из них – Carios vespertilionis – вызывает особое беспокойство ученых, потому что он переносит возбудителей опасных заболеваний, например, болезни Лайма и риккетсиоза (вызывает лихорадку и сыпной тиф). Этот клещ нападает не только на диких животных и грызунов, но и на человека.

Читайте также:

«Летучие мыши не переносят коронавирус, а вот заразиться от человека могут»: биолог о крылатых мышках, которых выпустили в Минске после зимовки в холодильнике

Почему летучие мыши жили в холодильнике и что делать, если они поселились на крыше или чердаке или залетели в дом, «Комсомолке» рассказал специалист (подробности).

ВОЗ исключила штамм коронавируса AT.1 из списка для отслеживания

Речь идет о «российском» варианте SARS-CoV-2 (подробности).

Как отличить побочные эффекты после прививки от симптомов раннего коронавируса, рассказали ученые

Ученые добавили, что общие симптомы, возникающие как после прививки, так и при раннем COVID-19, - это утомляемость, головная и мышечная боль, лихорадка (подробности).