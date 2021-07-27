Все три валюты подорожали: курсы валют в Беларуси 27 июля

Курсы валют в Беларуси на 27 июля Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 27 июля, прошли торги. Все три валюты подорожали. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.

Евро подорожал на 0,0018 и теперь стоит 2,9721 белорусского рубля

Доллар подрос на 0,0028 и теперь стоит 2,5224 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0152 и теперь стоит 3,4162 белорусского рубля.

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