Белорусские теннисисты Арина Соболенко и Илья Ивашко не выступят в парном смешанном разряде на Олимпиаде

Арина Соболенко покидает турнир в Токио. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сможет выступить в парном смешанном разряде на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства спорта Беларуси.

Третья ракета мира среди женщин – Соболенко – должна была представлять Беларуси в паре с Ильей Ивашко. Однако в этом виде программы дозаявились другие спортсмены, это сказалось на суммарном рейтинге.

В итоге заявка белорусской пары Соболенко-Ивашко не прошла.

Тем временем Илья Ивашко пока еще продолжает борьбу на Олимпиаде. Он пробился в третий круг теннисного турнира в одиночном разряде, победив 33-летнего Михаила Кукушкина из Казахстана. Его следующий соперник – японец Кеи Нисикори.

Илья Ивашко – единственный представитель Беларуси по теннису в одиночном разряде.

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