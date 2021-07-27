Не только Турция и Египет: белорусы смогут отдохнуть на курортах Венесуэлы – первые рейсы запланированы на 16 и 26 августа

Белорусы смогут отдохнуть на курортах Венесуэлы. Фото: pixabay.com

Белорусы смогут отдохнуть на курортах Венесуэлы. Первые прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита запланированы на 16 и 26 августа. Их будет выполнять авиакомпания Pegas Fly, передает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.

Для въезда в Венесуэлу белорусам понадобится результат ПЦР-теста, который был сделан не более чем за 72 часа до прибытия либо сертификат о вакцинации на английском языке. К слову, вакцинация «Спутником V» подходит.

После прилета в Венесуэлу туристам необходимо будет сдать ПЦР-тест в аэропорту. Его стоимость составит 20 долларов. Перед вылетом на курорт необходимо будет зарегистрировать на сайте https://pasedesalud.casalab.com.ve/login и получить персональный QR-код, который нужно распечатать и предъявить в аэропорту по прилету.

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