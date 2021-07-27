«БАТЭ» заказал у тракторного завода робота-трансформера: его поставили возле арены

Огромный робот-трансформер появился у входа на «Борисов-Арену». Фото: edinstvo.by

Огромный робот-трансформер появился у входа на «Борисов-Арену». Он будет встречать гостей там в ближайшие пару месяцев, пишет edinstvo.

Этот объект специально заказали для фотосессий. И это не единственное временное новшество.

Этот объект специально заказали для фотосессий. Фото: edinstvo.by

Так, у «Борисов-Арены» в последнее время работает кинотеатр под открытым небом. Для показа фильмов подключили LED-панели, в настоящее время изучают, насколько востребована будет эта услуга. Пока он действует в тестовом режиме.

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